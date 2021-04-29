Воспитатели Челнов возмутились работой в праздничные дни

В Набережных Челнах воспитатели детских садов в социальных сетях возмутились тем, что им придется работать в майские праздники. С 4 по 7 мая в дошкольных учреждениях будут организованы дежурные группы для родителей, работающих на предприятиях непрерывного цикла, сообщили «Челнинские известия».

Воспитатели задаются вопросом, почему они будут работать, а у других людей будет выходной.

фото: Максим Платонов

«В новогодние праздники все отдыхали, и никто ничего не говорил. И ладно, если бы дополнительно платили за эти дни, но нет! Ни копеечки не заплатили во время пандемии», — пишут в соцсетях.

Все учреждения сами решают, кто и когда из воспитателей выйдет в дежурные группы — это зависит от посещаемости детей, сообщил первый заместитель начальника управления образования Наркиз Кашапов.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 года включительно с сохранением заработной платы.



Идею каникул для учащихся на майские праздники поддержала председатель центрального совета межрегионального общественного движения «Национальный родительский комитет», уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец. Она заявила, что «выходные являются выходными для всех».



Алексей Нечаев