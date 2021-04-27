Детский омбудсмен Татарстана поддержала идею каникул с 1 по 10 мая

Фото: Максим Платонов

Председатель центрального совета межрегионального общественного движения «Национальный родительский комитет», уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец заявила, что идея каникул на майские праздники является очевидной. Об этом она сообщила RT.

Волынец отметила: «Выходные являются выходными для всех».

Фото: realnoevremya.ru

У взрослых будут выходные, и у детей они тоже могут быть, сообщила эксперт. Также она отметила, что есть учителя, которые подчиняются российским законам.

Сегодня стало известно, что школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая, об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Алексей Нечаев