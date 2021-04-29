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В Татарстане вакцинировались 243 195 человек

12:04, 29.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане вакцинировались 243 195 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане вакцинировались 243 195 человек. За сутки привились 4 182 человека, сообщили в региональном Минздраве.

Второй компонент вакцины в Татарстане получил 157 081 человек.

Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ).

2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.

3. Единый номер 122.

4. При обращении в МФЦ.

5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Ранее сообщалось, что в Татарстане пожилых не привлекают к вакцинации подарками, как в других регионах.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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