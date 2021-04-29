В Татарстане вакцинировались 243 195 человек
В Татарстане вакцинировались 243 195 человек. За сутки привились 4 182 человека, сообщили в региональном Минздраве.
Второй компонент вакцины в Татарстане получил 157 081 человек.
Записаться на вакцинацию можно пятью способами:
1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ).
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
3. Единый номер 122.
4. При обращении в МФЦ.
5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.
Ранее сообщалось, что в Татарстане пожилых не привлекают к вакцинации подарками, как в других регионах.
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