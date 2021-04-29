В Казани сегодня пройдет рейд ГИБДД по самокатам

Фото: Максим Платонов

В Казани сегодня ГИБДД проведет рейд по самокатам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие по выявлению нарушителей будет проходить с 10.00, на перекрестке улиц Профсоюзной и Чернышевского.

Фото: Ринат Назметдинов

В прошлом году в Татарстане произошло 13 ДТП с электросамокатами. 1 человек погиб, еще 13 были ранены.

В октябре 2020 в ГИБДД Татарстана обсудили законодательные поправки в ПДД об электросамокатах. Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина