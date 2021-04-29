В Казани сегодня пройдет рейд ГИБДД по самокатам
В Казани сегодня ГИБДД проведет рейд по самокатам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Мероприятие по выявлению нарушителей будет проходить с 10.00, на перекрестке улиц Профсоюзной и Чернышевского.
В прошлом году в Татарстане произошло 13 ДТП с электросамокатами. 1 человек погиб, еще 13 были ранены.
В октябре 2020 в ГИБДД Татарстана обсудили законодательные поправки в ПДД об электросамокатах. Подробности — в материале «Реального времени».
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