За этот год в Татарстане произошло 13 ДТП с электросамокатами — один человек погиб

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В этом году в Татарстане в 13 ДТП с электросамокатами 1 человек погиб и 13 были ранены. Татарстан направил в Минтранс РФ письмо за подписью премьер-министра РТ Алексея Песошина, в котором предлагает свои ограничения для прокатчиков и пользователей средствами индивидуальной мобильности, сообщил замначальника управления ГИБДД МВД по Татарстану Александр Разумнов.

По его словам, татарстанцы считают, что электросамокаты с мощностью выше 0,25 кВт и со скоростью выше 20 км/ч следует отнести к мопедам, для которых требуется водительское удостоверение категории «М».

В октябре в ГИБДД Татарстана обсудили законодательные поправки в ПДД об электросамокатах. Подробности — в материале «Реального времени».