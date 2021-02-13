Минтруд РФ должен до 20 апреля представить предложения по увеличению зарплат бюджетников

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду и Минфину подготовить и внести в правительство предложения по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферыдо 20 апреля. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

В ходе сегодняшнего заседания правительства Мишустин отметил, что нужно оперативно изучить положение дел, а также собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень зарплаты каждого работника.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, ведомствам следует выяснить, как различаются зарплаты в рамках одной структуры и тех, кто занимает одинаковые должности в разных учреждениях на территории одного региона.

Премьер-министр отметил, что система оплаты труда бюджетников должна быть максимально прозрачной.

На этой неделе президент России Владимир Путин на совещании с правительством упрекнул госслужбы в «игре в статистику» и подгонке показателей. Он поручил кабмину и регионам изучить вопрос о зарплатах бюджетников.



Татьяна Леухина