Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер, местами мокрый снег и дождь

В четверг, 29 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем синоптики прогнозируют небольшой дождь, местами возможен мокрый снег.



Ветер юго-западный, западный 6—11 м/с. Днем местами порывы могут достигать до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +8..+13 градусов. В Казани прогнозируется от +10°С до +12°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от +8°С до +12°С.



Отметим, что по прогнозам Гидрометцентра РТ, дождливая погода в Татарстане сохранится до конца этой недели.

Татьяна Демина