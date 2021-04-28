Новости общества

12:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанцев предупредили о сильном ветре порывами 15—18 м/с в четверг

14:36, 28.04.2021
Татарстанцев предупредили о сильном ветре порывами 15—18 м/с в четверг
Фото: realnoevremya.ru

Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили жителей республики об ухудшении погодных условий в четверг. Прогноз опубликован на сайте организации.

Днем 29 апреля на территории Татарстана местами ожидается сильный западный ветер порывами 15—18 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Максимальная температура воздуха днем +8... +13˚. Днем небольшие осадки преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом.

Гидрометцентр Татарстана сообщал в понедельник, что прохладная погода в республике будет всю неделю.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем