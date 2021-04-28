Татарстанцев предупредили о сильном ветре порывами 15—18 м/с в четверг
Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили жителей республики об ухудшении погодных условий в четверг. Прогноз опубликован на сайте организации.
Днем 29 апреля на территории Татарстана местами ожидается сильный западный ветер порывами 15—18 м/с.
Максимальная температура воздуха днем +8... +13˚. Днем небольшие осадки преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом.
Гидрометцентр Татарстана сообщал в понедельник, что прохладная погода в республике будет всю неделю.
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