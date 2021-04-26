На этой неделе в Татарстане сохранится дождливая погода

Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз погоды на эту неделю: в республике сохранится дождливая погода, а дневные температуры будут достигать 15 градусов выше нуля.

Во вторник, 27 апреля, синоптики прогнозируют днем небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +2...-3°С, днем потеплеет до +10...+15 градусов.

В среду и четверг, 28 и 29 апреля, вновь ожидается дождь. Ночью синоптики прогнозируют от +4 до -1 градуса. Дневные температуры будут колебаться от +7 до +13 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра РТ, днем 28 апреля в Татарстане местами возможна гроза.

Фото: realnoevremya.ru

По предварительному прогнозу синоптиков, 30 апреля, в пятницу, в республике местами пройдет небольшой дождь, температуры воздуха существенно не изменится. 1 мая, в субботу, осадки сохранятся, днем ожидается до +12 ...+17 градусов.

Татьяна Демина