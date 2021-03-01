Объявлен старт всероссийского конкурса на лучшие идеи бренда 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

В понедельник, 1 марта, стартовал конкурс на разработку идеи бренда предстоящего 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Принять участие могут все желающие. Об этом сообщает ДУМ РТ.



Конкурс предполагает отбор и использование лучших идей бренда 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в качестве символики. Концепция, логотип и слоган должны отражать идею о том, что Россия — это часть мусульманского мира с богатой историей развития ислама на своей территории, а еще основные цели, задачи и содержание предстоящих мероприятий.

Среди критериев оценки работ: глубина раскрытия темы; творческий подход; выразительность идеи и художественного решения; соответствие тематике конкурса; отражение содержания юбилейных мероприятий; оригинальность и уникальность идеи и художественного решения; мастерство; содержание эскиза; техническое исполнение.

Заявку можно подать с 1 марта до 30 апреля. Итоги конкурса подведут 30 мая 2021 года. Организаторы определят трех победителей, каждый из которых получит 100 тысяч рублей.

Ранее в России началась подготовка к празднованию 1100-летия со дня принятия ислама Волжской Булгарией.

Маргарита Головатенко