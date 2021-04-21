Минэкологии РТ отреагировало на свалку в Константиновке, которой завели instagram-аккаунт

В Министерстве экологии РТ проверили сообщение о скоплении отходов, образовавшихся в казанском поселке Константиновка на улице Привольной. Ранее местные жители завели свалке аккаунт в Instagram.

Несортированные отходы из жилищ захламили участок площадью 260 кв. метров, сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана. Объем мусора составил 130 куб. метров.

На юрлицо составили протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».

Напомним, профиль в Instagram у мусорной свалки появился 10 апреля. «Привет всем! Я мусорная свалка, и это мой блог. Я каждый день выкладываю одно фото и рассказываю о своей жизни, о мечтах, людях», — написано в первой публикации.



Аккаунт ведется до сих пор. «День 12-й. Хотя на улице холодно, но в целом становится душновато», — гласит запись, опубликованная сегодня. На фотографиях видно меньше мусора, чем в первых публикациях.

Татьяна Демина