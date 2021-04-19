У мусорной свалки в казанском поселке Константиновка появился профиль в Instagram

Фото: скриншот

У мусорной свалки в Константиновке появился профиль в Instagram — аккаунт был создан 10 апреля.

«Привет всем! Я мусорная свалка и это мой блог. Я каждый день выкладываю одно фото и рассказываю о своей жизни, о мечтах, людях. Я живу в Константиновке, мне здесь очень нравится», — отмечается в первом посте.

Таким способом кто-то хочет обратить внимание на проблему, которая существует некоторое время.

Ранее в жилом массиве Константиновка Советского района Казани на улице Беркутова обнаружили несанкционированную свалку отходов строительных и ремонтных работ площадью 636 кв. метров и объемом 5 725 куб. метров. Высота складирования составила девять метров.

Алексей Нечаев