В Казани возбудили уголовное дело после поджога взрывчатых веществ на Батыршина

Следственный комитет России по РТ возбудил уголовное дело в отношении казанца по ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщили в СК.

Мужчину подозревают в пожаре на улице Батыршина, который произошел сегодня. По версии следствия, сотрудники полиции совершали обыск у подозреваемого, у него хранились дома взрывоопасные вещества, в том числе порох — мужчина поджог их. После хлопка в квартире начался пожар.

Прибывшие на место пожарные обнаружили пять человек в зоне плотного задымления, их спасли. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 10 человек. Пострадавших нет.

В ближайшее время следствие будет просить суд арестовать подозреваемого.





Алексей Нечаев