Минтруд: нерабочие дни в мае не являются основанием для продления отпуска

Минтруд России опубликовал рекомендации работникам и работодателям по выходным в мае. В ведомстве указали, что нерабочие дни не станут основанием для автоматического продления отпуска.

В Минтруде также обратили внимание, что майские выходные с 1 по 10 мая не служат основанием для снижения работникам зарплаты. При этом за этот период она выплачивается в обычном размере, а не в повышенном. Однако работодатель может предусмотреть и второй вариант.

На то, что в грядущие выходные работников нельзя лишать зарплаты, указала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 года включительно с сохранением заработной платы. Глава государства согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать выходными дни с 1 по 10 мая.

На сегодняшний день больше половины работодателей (54%) еще не приняли решение о том, будут ли работать их компании в период майских праздников с 1 по 10 мая, следует из результатов исследования Headhunter.

Татьяна Демина