Больше половины работодателей еще не решили, будут ли работать их компании в майские праздники

Больше половины работодателей (54%) еще не приняли решение о том, будут ли работать их компании в период майских праздников с 1 по 10 мая, говорится в исследовании Headhunter, которое было составлено по итогам опроса.



Доля работодателей, принявших решение об отдыхе сотрудников в праздники, составила 23%. Столько же нанимателей решили, что сотрудники будут работать по прежнему графику.

В экспресс-исследовании, проводимом с 23 по 25 апреля, приняли участие около 200 представителей работодателей.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 года включительно с сохранением заработной платы. Глава государства согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать выходными дни с 1 по 10 мая. 23% россиян планировали уйти в отпуск в период с 4 по 7 мая.

Маргарита Головатенко