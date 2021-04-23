Кипр вводит жесткий карантин с понедельника

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации совет министров Кипра принял решение ужесточить карантин. Решение огласил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну.

Отмечается, что будет действовать комендантский час с 21.00 до 5.00 с 26 апреля до 9 мая включительно, сообщает «РИА Новости». Из дома можно будет выйти раз в сутки, отправив уведомление, церковные службы будут совершаться без присутствия верующих, за исключением Пасхи, приостанавливается работа всего общепита и магазинов розничной торговли, за исключением продуктовых.

Чрезвычайные меры для борьбы с распространением COVID-19 были введены в стране с 30 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что после ограничения полетов между Россией и Турцией вырос спрос на билеты в Кипр. Перелеты на Кипр начали искать на 63% чаще.



Алексей Нечаев