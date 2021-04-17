После ограничения полетов в Турцию вырос спрос на билеты в Египет и на Кипр

После ограничения полетов между Россией и Турцией вырос спрос на билеты в Египет и Кипр. Такие данные представили в сервис для планирования путешествий OneTwoTrip и аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Больше всего спрос вырос на Египет: билеты туда начали искать на 70% чаще. Перелеты на Кипр начали проверять на 63% чаще. Тройку лидеров закрывает Марокко, этим направлением стали интересоваться чаще на 55%.

Также многие смотрели авиабилеты в Сербию (на 50% больше запросов), Белоруссию (+49%), ОАЭ (+49%), Мальдивы (+47%), Черногорию (+41%), Грузию (+31%) и Армению (+20%), сообщает RT.

Напомним, что Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин предупредил, что полную стоимость тура в Турцию не возвратят при его аннулировании. В случае аннулирования тура будут применяться штрафные санкции. Поскольку направление временно ограничено, есть две четкие рекомендации: либо перенос поездки, либо поиск альтернативного направления.

Ольга Плешкова