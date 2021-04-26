Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом месте
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в любом месте, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью в газете Financial Times.
«Место не имеет значения, речь идет о содержании», — заявил Зеленский.
Ранее пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявляла, что президент Украины ответит на предложение Путина по обсуждению двусторонних отношений в Москве.
Путин предложил Зеленскому встретиться в «любой точке украинского Донбасса, где идет война»: он готов обсудить вопросы отношений между странами в любое удобное время в Москве.
20 апреля Зеленский в своем видеообращении предложил Путину провести встречу на территории Донбасса. «Мы не боимся, потому что имеем мощную поддержку международных партнеров». На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что руководство Украины не направляло запрос на общение в последние дни, но Путину все же доложили о предложении Зеленского.
комментарии
Нужно быть открытыми к восприятию друг друга!
Есть правило: каждый раз немножко отодвигать «предел возможного»…
Основы нравственности лучше всего прививать — примером собственным!
Велика бывает сила добра!
Это и в любой работе, и в творчестве проявлено может быть! Это и в самых простых делах в повседневной жизни начинает ощущаться, когда человек Доброте позволяет сквозь себя протекать.
И, чем больше добра и мудрости в душе, тем ярче через неё проявляются законы Волшебства!
Установки жизненные.
Своим примером — всегда доброту показать можно!
Если такими эталонами становятся любовь, доброжелательность ко всем, заботливость, уважение — то потом эти свойства развиваются и у людей. Если же запечатлеваются эмоции и поведение противоположного полюса — то потом придётся очень долго Богу отучать такие души — через их собственную боль.
Если же безнравственность стала нормой, когда извращённые нравственные нормы уже являются устоями общества... То личный пример поможет хотя бы тем, кто захочет стать героями духа!
Именно для того приходят на Землю Аватары — чтобы явить образцы столь чистые и прекрасные, что многие души устремляются к Ним с великой любовью, принимают Их советы, нравственные заповеди, следуют Их примеру во всём!
Душа, выросшая в окружении любви, не сможет деградировать!
Во-вторых, нужно стремиться к созданию, по возможности, именно коллективов людей с чистой и гармоничной средой для жизни и общения. Именно в такой среде можно задать душам прочные позитивные устои жизни, нравственности, взаимодействия с миром живой природы. Лесные школы — это возможность не дать погибнуть тем росткам добра, которым пока нужен непрестанный уход.
Помощь Бога приходит к тому, кто сам ищет, как помочь другим.
Все люди хотят получать — а нужно научить их, созидать!
С радостью в душе очень легко решать проблемы!
Каждый также может начать творить вокруг себя маленькое пространство любви. Это — так просто, что сможет каждый!
Психофизическое упражнение для эмоций любви:
Представим, как в груди пульсирует тёплое, пушистое, жёлтое солнышко. Самые ласковые его лучики направим друг другу! Пусть эти лучики обнимутся между собой.