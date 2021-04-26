Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом месте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в любом месте, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью в газете Financial Times.



«Место не имеет значения, речь идет о содержании», — заявил Зеленский.

Фото: kremlin.ru

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявляла, что президент Украины ответит на предложение Путина по обсуждению двусторонних отношений в Москве.

Путин предложил Зеленскому встретиться в «любой точке украинского Донбасса, где идет война»: он готов обсудить вопросы отношений между странами в любое удобное время в Москве.

20 апреля Зеленский в своем видеообращении предложил Путину провести встречу на территории Донбасса. «Мы не боимся, потому что имеем мощную поддержку международных партнеров». На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что руководство Украины не направляло запрос на общение в последние дни, но Путину все же доложили о предложении Зеленского.

Маргарита Головатенко