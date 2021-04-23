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Офис Зеленского пообещал отреагировать на предложение Путина о приезде в Москву

09:53, 23.04.2021
Офис Зеленского пообещал отреагировать на предложение Путина о приезде в Москву
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявила, что президент Украины Владимир Зеленский ответит на приглашение президента РФ Владимира Путина по обсуждению двусторонних отношений в Москве.

«Реакция главы государства обязательно будет», — приводит РБК ее слова.

Фото: pixabay.com

Напомним, Путин предложил Зеленскому встретиться в «любой точке украинского Донбасса, где идет война»: он готов обсудить вопросы отношений между странами в любое удобное время в Москве.

20 апреля Зеленский в своем видеообращении предложил Путину провести встречу на территории Донбасса. «Мы не боимся, потому что имеем мощную поддержку международных партнеров». На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что руководство Украины не направляло запрос на общение в последние дни, но Путину все же доложили о предложении Зеленского.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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