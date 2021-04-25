Захарова: в списке недружественных России государств фигурируют США

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США фигурируют в списке недружественных стран, которым будет запрещено нанимать российских граждан для работы в диппредставительстве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что после опубликования распоряжения правительства, станет известно об остальных странах в списке.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств. В частности, Путин постановил ограничить либо запретить диппредставительствам и консульствам заключать трудовые договоры с россиянами. Эта мера действует и для российских юридических лиц, отмечается в тексте указа.

Правительство России должно определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия.

Алексей Нечаев