Президент России подписал указ о мерах против недружественных стран

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств, сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин подписал Указ «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств», — говорится в сообщении.

В частности, Путин постановил ограничить либо запретить диппредставительствам и консульствам заключать трудовых договоры с россиянами. Эта мера действует и для российских юридических лиц, отмечается в тексте указа.

Правительство России должно определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия.

«Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до отмены установленных им мер воздействия (противодействия)», — так завершается текст документа.

На этой неделе Путин подписал закон, согласно которому незарегистрированным общественным объединениям и иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента, а также российским юрлицам, учрежденным такими зарубежными СМИ, запрещено любое участие в выборах.

