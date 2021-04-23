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Президент России подписал указ о мерах против недружественных стран

22:01, 23.04.2021 4
Президент России подписал указ о мерах против недружественных стран
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств, сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин подписал Указ «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств», — говорится в сообщении.

В частности, Путин постановил ограничить либо запретить диппредставительствам и консульствам заключать трудовых договоры с россиянами. Эта мера действует и для российских юридических лиц, отмечается в тексте указа.

Правительство России должно определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия.

«Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до отмены установленных им мер воздействия (противодействия)», — так завершается текст документа.

На этой неделе Путин подписал закон, согласно которому незарегистрированным общественным объединениям и иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента, а также российским юрлицам, учрежденным такими зарубежными СМИ, запрещено любое участие в выборах.

ОбществоВласть
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 23 апр
    Не думаю, что они сильно расстроятся. Просто сократят численность персонала и потребуют того же от нас на паритетной основе. В результате их жены получат приработок, а жены наших дипломатов вернутся на Родину вместе с мужьями и семьями. Кто в итоге пострадает?
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    Анонимно 24 апр
    их жены расстроятся работать они не привыкли а шер-хан в перерыве между маразмами может поймет что его шакалов не боятся всегда есть маугли который им напинает да и самому может пасть порвать
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  • Анонимно 24 апр
    ***
    На каждого дядю найдём противодядие…
    ***.
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  • Анонимно 24 апр
    А каким образом зарубежные СМИ участвуют в НАШИХ выборах??? В качестве наблюдателей?
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