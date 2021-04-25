Главное о коронавирусе на 25 апреля: призы пожилым москвичам за вакцинацию, рекордная заболеваемость в Индии

В Татарстане увеличат время работы прививочных кабинетов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Всего на 25 апреля в республике зарегистрировано 20 272 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 17 378 жителей республики, из них пять — за минувшие сутки. Умерли за весь период 455 человек.

В Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделали 5,1 тыс. человек. Всего вакцинировался 225 941 житель республики. 132 398 человек получили вторую прививку.

Вчера оперштаб республики сообщил о двух подтвержденных случаях смерти от COVID-19. Это женщина 1945 года рождения и мужчина 1949 года рождения. Всего жертвами COVID-19 в республике стали 455 человек.

В Татарстане увеличат время работы прививочных кабинетов, где вакцинируют от коронавируса. Они будут работать и в майские праздники дольше обычного. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Пожилые москвичи получат 1 тыс. рублей за вакцинацию от COVID-19

За последние сутки в России выявили 8 780 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 540 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 762 569 человек, а выздоровевших — до 4 388 008 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 332 россиян. За весь период в России от коронавируса умерло 108 232 человек.

К началу 2022 года «Ростех» планирует зарегистрировать свою однофазную вакцину от COVID-19 и гриппа. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

В 51 регионе России выявили 255 вариантов британского штамма, 25 южноафриканского, большинство из них — завозные, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В Москве около 400 тыс. пожилых людей сделали прививку от коронавируса. За сутки в российской столице выявили 2 541 случаев COVID-19, всего — 1 077 783 случаев.

Фото mos.ru

Москвичи старше 60 лет, которые пройдут вакцинацию от COVID-19, получат подарочные карты номиналом в одну тысячу рублей в рамках программы «Миллион призов». Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Коэффициент распространения коронавируса в России в субботу вновь превысил единицу и достиг 1,01.За заслуги перед Отечеством» четвертой, третьей и второй степеней. В трех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся показатель стал больше 1: в Москве (1,04), в Подмосковье (1,02) и Свердловской области (1,01).

Рекордная заболеваемость COVID-19 в Индии

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 146 481 456 человек, 3 099 838 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 045 236). На второй строчке — Индия (16 960 172), на третьей — Бразилия (14 308 215), на четвертой — Франция (5 534 656). Россия занимает пятое место (4 699 988, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (571 921). За ними следуют Бразилия (389 492), Мексика (214 853), Индия (192 311) и Великобритания (127 670).



Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии зафиксировало за минувшие сутки 349 691 случай COVID-19. Общее число заболевших за все время эпидемии в стране достигло 16 960 172. Суточное число заразившихся стало четвертым подряд мировым антирекордом, отмеченным в Индии.

Фото Reuters

Правительство ФРГ ужесточает правила въезда в страну из Индии из-за распространения там нового штамма коронавируса. С ночи на воскресенье из Индии смогут въезжать только граждане Германии. Перед полетом им следует пройти тестирование, а по приезду — отправиться на 14-дневный карантин.

С понедельника в жесткий локдаун снова уходит Кипр: здесь опять закрываются заведения сферы обслуживания, ночью действует комендантский час, днём — ограничения в выходе на улицу. При этом страна открыта для российских туристов с 1 апреля, но источники «Реального Времени» на острове сообщают, что пошел слух о новом закрытии авиасообщения с Москвой.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по региону Европы Витянис Андрюкайтис счел неприемлемыми политические оценки препаратов для вакцинации от коронавируса. «Когда одни политики выступают с комментариями о «Спутнике V» в одну сторону, другие — про AstraZeneca в другую, выходит дешевый демагогический балаган», — сказал он литовскому изданию Respublika.

Фото: Максим Платонов

Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V», которую правительство России выделило Молдавии в качестве гуманитарной помощи, прибыла в субботу в Кишинев. Туда прилетело 142 тыс. доз вакцины. Еще 40 тыс. доз поступит второй партией.

Французские медики предупредили, о том, что коронавирус может стать причиной развития заболеваний щитовидной железы: как воспалительного, так и аутоиммунного характера.

В мире сделали более 1 млрд доз вакцин от коронавируса. Об этом в субботу со ссылкой на собственные подсчеты на основе официальных данных властей сообщило Agence France-Presse (AFP). По их данным, число введенных доз вакцин на 20.45 мск составляет 1 002 938 540. Препараты использовали в 207 странах и территориях, которые начали кампании по вакцинации.

Татьяна Леухина