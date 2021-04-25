«Ростех» в следующем году зарегистрирует однокомпонентную вакцину от COVID-19 и гриппа

К началу 2022 года «Ростех» планирует зарегистрировать свою однофазную вакцину от COVID-19 и гриппа. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

— Надеюсь, что к концу года, может быть, началу следующего года мы сможем уже зарегистрировать, — сказал Чемезов в эфире программы «Вести субботы» на телеканале «Россия 1».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ожидается, что препарат будет защищать и от COVID-19, и от гриппа.

Сейчас в России есть одна однокомпонентная вакцина от COVID-19 — «Спутник Лайт». Ее могут зарегистрировать в мае, а к концу года выпускать более 30 млн доз в месяц. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что «Спутник Лайт» будет включен в программу вакцинации после завершения всех необходимых процедур.



Татьяна Леухина