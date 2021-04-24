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Прививку от коронавируса за сутки сделали 5,1 тыс. татарстанцев

11:27, 24.04.2021
Прививку от коронавируса за сутки сделали 5,1 тыс. татарстанцев
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделали 5,1 тыс. человек. Всего вакцинировался 225 941 житель республики.

132 398 человек получили вторую прививку, сообщили в Минздраве РТ.

Вчера на заседании Госсовета РТ президент Татарстана Рустам Минниханов призвал увеличить темпы вакцинации в республике и прививать 10 тыс. человек в день.

Главное о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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