Прокурор Челнов предупредил директора НЧИ КФУ о недопустимости принудительного выселения студентов из общежития

Прокуратура провела проверку пикета, который иностранные студенты Набережночелнинского института КФУ устроили возле вуза из-за нехватки мест в общежитиях. Прокурор Челнов Дмитрий Ерпелев вынес директору НЧИ КФУ предостережение о недопустимости принудительного выселения студентов из общежития в отсутствие решения суда.

Установлено, что 27 августа возле общежития НЧИ КФУ группа студентов из Туркменистана, действительно, записала обращение в связи с тем, что они получили уведомления о необходимости освободить помещения в общежитии с 31 августа из-за истекших сроков заключенных договоров социального найма.

По данным прокуратуры, в НЧИ КФУ обучаются 1183 иностранца, из них граждан Туркмении — 697 человек. Для проживания студентов у института имеются четыре общежития на 1510 койко-мест. В настоящее время количество койко-мест сократилось до 1050 в связи с капремонтом одного из корпусов (17г). Оборотного жилого фонда у НЧИ КФУ не имеется, в связи с чем переселить студентов нет возможности. Ремонт корпуса стартовал 12 июля, его планируют закончить 25 сентября.

«В общежитии института проживают примерно 695 граждан Туркмении. Граждане Туркмении обучаются в институте на основании договора на оказание образовательных услуг, заключаемого индивидуально с каждым студентом. В указанном договоре каких-либо обязанностей института по предоставлению жилых помещений не имеется. Если студенту предоставляется место в общежитии института, то с ним заключается договор социального найма — с 01.09 по 30.06, но в 2020 году, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции и закрытием границ, дата продлена до 31.08.2020», — сообщили в прокуратуре.

Сейчас около 500 первокурсников нуждаются в общежитии. Таким образом, в местах нуждаются примерно 1,5 тыс. человек. При этом первокурсники имеют первоочередное право на заселение решением студенческого совета общежития. Также ведется учет индивидуальных достижений студентов.

«Исходя из совокупности общих данных данной рейтинговой системы, у нас в целом есть студенты, которые находятся вверху списка — у них хорошие индивидуальные показатели по достижениям, студенты, которые находятся в середине списка, соответственно, у них средние показатели, студенты, к которым есть конкретные претензии по поведению и проживанию по общежитию, они находятся внизу списка, и, соответственно, в первой очереди лиц, с кем не будет заключен договор на новый период проживания, так как последние два года мест в общежитии не хватает», — констатировали в прокуратуре. Таких студентов сейчас 35 человек.

В связи с тем, что студентам первого курса планируется первоочередно выделить 500 койко-мест в общежитии, с 500 студентами вторых и последующих курсов новые договоры социального найма с 1 сентября заключены не будут. После сдачи корпуса общежития после ремонта у НЧИ КФУ появится 450 дополнительных койко-мест для предоставления нуждающимся студентам.

28 августа студенты из Туркменистана встретились с руководством НЧИ КФУ и консулом страны. Во встрече приняли участие прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев, его помощники и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу.

«По результатам встречи была сформирована инициативная группа из числа студентов, руководство института взяло на себя обязательство по помощи студентам для решения вопроса об их расселении и оформлению регистрации по месту жительства в целях недопущения нарушения законодательства о миграции», — отметили в прокуратуре.

