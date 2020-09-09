Прокуратура Челнов внесла представление в адрес ректора КФУ после инцидента с нехваткой мест в общежитии

Прокуратура Челнов внесла представление об устранении нарушений законодательства в адрес ректора КФУ Ильшата Гафурова после проверки инцидента с нехваткой мест в общежитии вуза.

Вечером 27 августа возле Набережночелнинского института КФУ несколько десятков иностранных студентов — граждан Туркменистана вышли на пикет из-за того, что им не хватило мест в общежитии. Молодые люди попросили о помощи и заявили, что им не делают регистрацию.

Выяснилось, что общежития вуза рассчитаны на 1 510 человек, но в связи с ремонтом в одном из блоков количество койко-мест сократилось до 1050. 500 мест из них предназначены для первокурсников. Оборотного жилого фонда у института нет, поэтому переселить студентов возможности отсутствуют.

Сейчас в общежитии проживает 695 граждан Туркмении. Часть из них в конце августа предупредили о том, что договоры с ними на проживание в общежитии продлевать не будут.

25 сентября, когда завершится ремонт корпуса общежития, у института появится 450 дополнительных койко-мест для предоставления нуждающимся студентам. Еще 50 мест может предоставить Набережночелнинский политехнический колледж.

Надзорное ведомство отмечает, что по закону жилые помещения предоставляются студентам на весь период обучения. Выходит, что при заключении договоров найма жилого помещения на один год администрация вуза нарушает права и законные интересы студентов и лишает их возможности жить в общежитии во время обучения. В случае с иностранными студентами речь идет также о нарушении миграционного законодательства.

28 августа студенты из Туркменистана встретились с руководством НЧИ КФУ и консулом страны. Во встрече приняли участие прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев, его помощники и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу.

