В Татарстане обнаружили свыше 1 тыс. свалок с начала санитарно-экологического двухмесячника

В Татарстане с начала санитарно-экологического двухмесячника, который стартовал 1 апреля, обнаружили 1099 свалок. 63% из них ликвидировали, рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский во время совещания в Доме правительства республики.

С начала двухмесячника выявили 1530 нарушений, составили 1008 протоколов, в том числе 99 — на юридических, 313 — на должностных, 596 — на физических лиц, наложили штрафов на общую сумму более 2,3 млн рублей.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Атнинский, Бавлинский, Балтасинский, Кайбицкий, Лаишевский, Муслюмовский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сармановский, Спасский, Тукаевский районы не подключились к работам в полном объеме, отметил Тарнавский.

В Нижнекамском, Алексеевском, Чистопольском, Азнакаевском, Мензелинском, Ютазинском районах, Набережных Челнах и Казани не организовали должную работу по ликвидации мусора.

В уборке парков, скверов и мест массового отдыха задействовали более 200 тысяч человек и более 4 тысяч единиц спецтехники. В республике проводится очистка дорог, остановочных павильонов, посадили более 45 тысяч деревьев и кустарников. На мусорные полигоны вывезли более 104 тыс. куб. м твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее во время авиаобследования экологи обнаружили больше 300 нарушений природоохранного законодательства.



Татьяна Леухина