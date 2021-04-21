Экологи выявили больше 300 нарушений во время авиаобследования в Татарстане
Экологи в Татарстане выявили больше 300 нарушений природоохранного законодательства при помощи авиаобследования. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
С высоты птичьего полета экологи зафиксировали 313 нарушений на территории Казани и десяти муниципальных районов: Арского, Атнинского, Балтасинского, Высокогорского, Кукморского, Лаишевского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Сабинского и Тюлячинского. Облет совершил заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Айрат Шигапов.
Сейчас экологи определяют собственников земельных участков для оперативной ликвидации нарушений и привлечения виновных лиц к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что искать несанкционированные свалки в Татарстане будут с помощью дронов.
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