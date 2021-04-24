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«Коммунисты России» предложили снести памятники чехословацким легионерам в Татарстане

09:18, 24.04.2021 8
«Коммунисты России» предложили снести памятники чехословацким легионерам в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстанское отделение «Коммунистов России» потребовало демонтировать памятники чехословацким легионерам, которые установили в Верхнем Услоне и Бугульме. Соответствующие обращения направлены премьер-министру республики Алексею Песошину и спикеру Госсовета Фариду Мухаметшину.

«Много лет назад на нашей земле бесчинствовали каратели и мародеры из Корпуса чешских легионеров. Огнем и мечом они прошлись по Поволжью, грабили, насиловали, сжигали заживо. И теперь на нашей земле, щедро политой кровью наших же предков, стоит памятник этим бандитам», — говорится в обращении, опубликованном на сайте партии.

Коммунисты предложили установить на местах казни, пыток, массовых расстрелов чехами-легионерами памятные знаки.

В прошлом году политическая партия «Коммунисты России» потребовала прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по роману татарской писательницы Гузель Яхиной.

Татьяна Леухина
ОбществоИстория Татарстан
комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 24 апр
    коммунистов россии первых демонтировать!
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    Анонимно 24 апр
    Чем тебе коммунисты насолили? Решение считаю правильным, нечего сопли жевать
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    Анонимно 25 апр
    Совершенно верно, коммунистов надо приравнять к фашистам....
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  • Анонимно 24 апр
    Сносить не надо. Надо установить табличку где разъяснить чем они тут занимались. А вот что надо убрать, так это бюсты монгольских ханов, палачей булгарского народа, на лестнице спуске в Булгаре!
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  • Анонимно 24 апр
    коммунистическая эпоха уходит вместе с своими поколениями,кто был прав.а кто нет теперь неважно.
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  • Анонимно 24 апр
    Сейчас люди плохо знают историю. Часто выдают мнимое за действительное. Прежде чем устанавливать памятники, наверное нужно опрашивать население. Тоже самое надо делать и при попытке их сноса.
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  • Анонимно 24 апр
    Они , белочехи, в Казани, схватили моего деда и его брата, оба были красногвардейцами. Дед успел, можно сказать, съесть документ о том что он красногвардеец, поэтому остался жив, и потом воевал за Советскую Власть в годы гражданской войны, а потом и в Великую Отечественную , а брат не успел. Расстреляли они брата. Этот памятник как насмешка. Нечего хорошего для нашего народа они не сделали. Нельзя было его ставить. К сожалению,нынешние руководители похоже не знают историю.
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  • Анонимно 24 апр
    Ну мы же не дикари, в отличие от них. Дикарям лишь бы сломать, снести. Ну снесут его, дальше что? Чехи возрыдают, а мы вздохнем свободно? Слишком мнительные Коммунисты России. Лучше бы смотровую площадку там облагородили. Ломать не строить. С уважением, коренной житель Казани.
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