«Коммунисты России» предложили снести памятники чехословацким легионерам в Татарстане

Татарстанское отделение «Коммунистов России» потребовало демонтировать памятники чехословацким легионерам, которые установили в Верхнем Услоне и Бугульме. Соответствующие обращения направлены премьер-министру республики Алексею Песошину и спикеру Госсовета Фариду Мухаметшину.

«Много лет назад на нашей земле бесчинствовали каратели и мародеры из Корпуса чешских легионеров. Огнем и мечом они прошлись по Поволжью, грабили, насиловали, сжигали заживо. И теперь на нашей земле, щедро политой кровью наших же предков, стоит памятник этим бандитам», — говорится в обращении, опубликованном на сайте партии.

Коммунисты предложили установить на местах казни, пыток, массовых расстрелов чехами-легионерами памятные знаки.

В прошлом году политическая партия «Коммунисты России» потребовала прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по роману татарской писательницы Гузель Яхиной.



Татьяна Леухина