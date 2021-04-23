Казанцы могут предложить названия станций второй линии метро

Жители Казани могут предложить названия для будущих станций второй линии метрополитена. Опрос, представляющий собой первый этап голосования, проходит на сайте мэрии города до 10 мая.

На сегодняшний день рабочие названия строящихся станций следующие: «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Академика Сахарова».

В предлагаемых названиях казанцам рекомендуют отразить вехи истории Татарстана и его столицы, знаковые события, имена выдающихся жителей Казани и т.д. На втором этапе пройдет голосование, где выберут самые яркие и интересные варианты, сообщается на сайте мэрии города.

Мэр Казани Ильсур Метшин считает, что названия станций должны быть в гармонии с их оформлением, так как эксплуатировать их будут десятилетиями.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Концепцию оформления станций метро дизайнеры разработают после выбора для них названий.

Напомним, в начале 2021 года был объявлен конкурс на лучшую концепцию интерьеров новых станций второй линии метро. Поступило восемь заявок, четыре из которых представлены организациями и частными лицами из Москвы, а четыре — из Казани. «Реальное время» публиковало работы участников конкурса.

Татьяна Демина