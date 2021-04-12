Жители Казани выберут дизайн и названия новых станций метро

Фото: предоставлено пресс-службой «Татинвестгражданпроекта»

В начале года был объявлен конкурс на лучшую концепцию интерьеров четырех станций второй линии Казанского метро. Всего на участие в соревновании поступило восемь заявок, четыре из которых представлены организациями и частными лицами из Москвы, а четыре — из Казани. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

— Среди всех вариантов хочу выделить работу одной из мастерских ООО «Метрогипротранс», — заявила спикер. — Основная идея команды — это предложение привлечь детей нашего города к созданию художественного образа станций.

Детям из городских творческих школ предлагается подготовить рисунки, которые позже будут собраны, обработаны и включены в ковер художественного оформления станционных комплексов. Таким образом, у самых младших пассажиров метрополитена появится реальная возможность внести свой вклад в строительство второй линии. А спустя несколько лет пользоваться новыми станциями. Для создания цельного художественного ковра из детских эскизов предлагается их цифровая обработка и интеграция в единую композицию. Благодаря такому решению появляется возможность включения сотен работ юных художников с различными навыками, выполненных в разных техниках, в масштабное художественное произведение.

— Считаю данный подход вполне обоснованным, — подчеркнула Тухватуллина. — Чем больше жителей города мы вовлекаем в формирование городской среды, тем больше повышаем уровень сопричастности к развитию Казани.

По результатам рассмотрения конкурсных заявок жюри приняло решение о необходимости доработки концепций для принятия окончательного решения по выбору художественного образа. Все представленные на суд жюри работы, по словам главного архитектора Казани, нуждаются в доделке. Таким образом, победитель по всем четырем станциям считается неопределенным.

— Хорошая идея с привлечением детей, — заявил мэр Казани Ильсур Метшин. — Безусловно, такая станция вызывала бы самые теплые чувства. И у родителей, и у всех, кто пользуется нашим метро. Поэтому однозначно нужно поддержать эту инициативу. Но все четыре станции оформить таким образом было бы странно. Поэтому давайте привлечем не только детей, но и всех жителей нашего города.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Первое, что нужно сделать, по мнению главы столицы РТ, объявить на всех доступных интернет-ресурсах народный конкурс и спросить у местных жителей, как они хотели бы назвать новые станции. После определения названий профессиональные архитекторы и дизайнеры осуществят «профессиональную огранку» каждой станции.

Ранее «Реальное время» опубликовало работы участников конкурса создания архитектурных концепций интерьеров общественных зон четырех станций второй линии Казанского метрополитена: «Улица Академика Сахарова», «100-летие ТАССР», «10-й микрорайон», «Улица Юлиуса Фучика».