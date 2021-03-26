Портреты академика Сахарова, города будущего и живые растения: эскизы станций второй линии казанского метро

Фото: предоставлено пресс-службой «Татинвестгражданпроекта»

Завершается конкурс создания архитектурных концепций интерьеров общественных зон четырех станций второй линии Казанского метрополитена: «Улица Академика Сахарова», «100-летие ТАССР», «10-й микрорайон», «Улица Юлиуса Фучика». «Реальное время» публикует эскизы работ конкурсантов.

Заявки на участие в конкурсе принимались с 25 января по 19 марта, а сегодня прошла защита проектов. На данный момент отобрано восемь проектов, теперь их направят членам жюри. Четыре проекта представила Москва — три от компании «Метрогипротранс» и один от независимого дизайнера. Остальные проекты разработали казанцы: студия «ЭВО-дизайн», Казанский государственный архитектурно-строительный университет, студия дизайна «ST4RT», детская архитектурно-дизайнерская школа «ДАШКА», сообщает «Татинвестгражданпроект».

Защита проектов конкурсантами проходила в формате zoom-конференции 26 марта с 9 часов утра. За каждую архитектурную концепцию станции метрополитена победителям будет присуждена награда в 500 тысяч рублей.

Для каждой станции выбрана своя тема и художественное оформление.

Так, станцию «Улица Академика Сахарова» предлагают оформить мотивами городов будущего:

Символами Казани может быть украшена станция «100-летие ТАССР»:

Станцию «10-й микрорайон» могут посвятить теме родного дома:



А вот на станции «Улица Юлиуса Фучика» авторы уделяют внимание теме семьи и дружбы:

Дарья Пинегина