Портреты академика Сахарова, города будущего и живые растения: эскизы станций второй линии казанского метро
Завершается конкурс создания архитектурных концепций интерьеров общественных зон четырех станций второй линии Казанского метрополитена: «Улица Академика Сахарова», «100-летие ТАССР», «10-й микрорайон», «Улица Юлиуса Фучика». «Реальное время» публикует эскизы работ конкурсантов.
Заявки на участие в конкурсе принимались с 25 января по 19 марта, а сегодня прошла защита проектов. На данный момент отобрано восемь проектов, теперь их направят членам жюри. Четыре проекта представила Москва — три от компании «Метрогипротранс» и один от независимого дизайнера. Остальные проекты разработали казанцы: студия «ЭВО-дизайн», Казанский государственный архитектурно-строительный университет, студия дизайна «ST4RT», детская архитектурно-дизайнерская школа «ДАШКА», сообщает «Татинвестгражданпроект».
Защита проектов конкурсантами проходила в формате zoom-конференции 26 марта с 9 часов утра. За каждую архитектурную концепцию станции метрополитена победителям будет присуждена награда в 500 тысяч рублей.
Для каждой станции выбрана своя тема и художественное оформление.
Так, станцию «Улица Академика Сахарова» предлагают оформить мотивами городов будущего:
Символами Казани может быть украшена станция «100-летие ТАССР»:
Станцию «10-й микрорайон» могут посвятить теме родного дома:
А вот на станции «Улица Юлиуса Фучика» авторы уделяют внимание теме семьи и дружбы:
Справка
В жюри конкурса вошли:
- главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина — сопредседатель жюри, наряду с мэром города Ильсуром Метшиным;
- замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Владимир Кудряшев;
- генеральный директор ГУП «Татинвестгражданпроект» Адель Хуснутдинов, заместитель генерального директора, главный архитектор организации Максим Быков и начальник отдела по проектированию объектов метрополитена Дмитрий Краснов;
- профессор кафедры дизайна КГАСУ Ляйля Кулеева;
- Елена Валеева, руководитель и основатель «Дизайн-студии Елены Валеевой»;
- эксперт в области дизайна Ольга Косырева;
- председатель правления татарстанского отделения Союза дизайнеров России, доцент кафедры дизайна Дмитрий Кошкин;
- представители МУП «Метроэлектротранс».
комментарии
Хорошо его вторая жена образумила, дети которой мечтали жить в США.
Сахаров далеко не однозначная личность - яркий представитель тоталитарной системы.