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Портреты академика Сахарова, города будущего и живые растения: эскизы станций второй линии казанского метро

12:30, 26.03.2021 7
Портреты академика Сахарова, города будущего и живые растения: эскизы станций второй линии казанского метро
Фото: предоставлено пресс-службой «Татинвестгражданпроекта»

Завершается конкурс создания архитектурных концепций интерьеров общественных зон четырех станций второй линии Казанского метрополитена: «Улица Академика Сахарова», «100-летие ТАССР», «10-й микрорайон», «Улица Юлиуса Фучика». «Реальное время» публикует эскизы работ конкурсантов.

Заявки на участие в конкурсе принимались с 25 января по 19 марта, а сегодня прошла защита проектов. На данный момент отобрано восемь проектов, теперь их направят членам жюри. Четыре проекта представила Москва — три от компании «Метрогипротранс» и один от независимого дизайнера. Остальные проекты разработали казанцы: студия «ЭВО-дизайн», Казанский государственный архитектурно-строительный университет, студия дизайна «ST4RT», детская архитектурно-дизайнерская школа «ДАШКА», сообщает «Татинвестгражданпроект».

Защита проектов конкурсантами проходила в формате zoom-конференции 26 марта с 9 часов утра. За каждую архитектурную концепцию станции метрополитена победителям будет присуждена награда в 500 тысяч рублей.

Для каждой станции выбрана своя тема и художественное оформление.

Так, станцию «Улица Академика Сахарова» предлагают оформить мотивами городов будущего:

Символами Казани может быть украшена станция «100-летие ТАССР»:

Станцию «10-й микрорайон» могут посвятить теме родного дома:

А вот на станции «Улица Юлиуса Фучика» авторы уделяют внимание теме семьи и дружбы:

Дарья Пинегина
Справка

В жюри конкурса вошли:

  • главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина — сопредседатель жюри, наряду с мэром города Ильсуром Метшиным;
  • замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Владимир Кудряшев;
  • генеральный директор ГУП «Татинвестгражданпроект» Адель Хуснутдинов, заместитель генерального директора, главный архитектор организации Максим Быков и начальник отдела по проектированию объектов метрополитена Дмитрий Краснов;
  • профессор кафедры дизайна КГАСУ Ляйля Кулеева;
  • Елена Валеева, руководитель и основатель «Дизайн-студии Елены Валеевой»;
  • эксперт в области дизайна Ольга Косырева;
  • председатель правления татарстанского отделения Союза дизайнеров России, доцент кафедры дизайна Дмитрий Кошкин;
  • представители МУП «Метроэлектротранс».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 26 мар
    Надеюсь у Сахарова выберут что-то другое. Эти красные цвета напоминают камеру пыток инкаизиции, а не станцию в честь человека мира. Туда бы наоборот светлые тона, тех же голубей и «миру мир»
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    Анонимно 26 мар
    "Человек мира" предлагал устроить взрыв водородной бомбы на мелководье США и смыть цунами Нью-Йорк и другие прибрежные города.
    Хорошо его вторая жена образумила, дети которой мечтали жить в США.
    Сахаров далеко не однозначная личность - яркий представитель тоталитарной системы.

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  • Анонимно 26 мар
    Крутые, дорого богато
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  • Анонимно 26 мар
    Уберите пафос немного и направьте деньги на улучшение обслуживания улиц города после снегопадов и ливней
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    Анонимно 26 мар
    Это ж разные вещи
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  • Анонимно 26 мар
    Стильно, только когда их еще реализуют)))
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  • Анонимно 26 мар
    Красиво!
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