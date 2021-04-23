Недельный прирост случаев COVID-19 стал максимальным с начала пандемии — заболели 5,7 млн человек

За неделю в мире зарегистрировали 5,7 млн новых случаев заражения коронавирусом — это максимальный недельный прирост с начала пандемии. Предыдущий рекорд зарегистрирован в декабре прошлого года — 5,6 млн заболевших за семь дней, пишет ТАСС.

Вторую неделю подряд в мире от COVID-19 умирает свыше 80 тыс. человек. Последний раз такой рост числа летальных исходов фиксировался в феврале.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 20 апреля, за неделю в мире число новых случаев заражения коронавирусом увеличилось на 14% по сравнению с предыдущей неделей. С 12 по 18 апреля ВОЗ зарегистрировала 5 236 922 инфицированных.

Фото: realnoevremya.ru

Смертность от COVID-19 за этот промежуток времени выросла на 8% по сравнению с предыдущими семью днями: ВОЗ зафиксировала недельный прирост в более чем 83 305 умерших.

Напомним, в России за последние сутки подтвердилось 8 840 случаев коронавируса, с начала пандемии — 4 744 961. Самые актуальные новости о COVID-19 в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина