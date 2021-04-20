За неделю в мире число новых случаев COVID-19 увеличилось на 14%

За минувшую неделю в мире число новых случаев заражения коронавирусом увеличилось на 14% по сравнению с предыдущей неделей. За прошедшие 7 дней Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 5 236 922 инфицированных.

В ВОЗ уточнили, что это выше максимальных значений января текущего года. Заболеваемость COVID-19 в странах продолжает расти уже восьмую неделю подряд.

Смертность от вируса за неделю выросла на 8% по сравнению с предыдущими семью днями: ВОЗ зарегистрировала недельный прирост в более чем 83 305 умерших, пишет ТАСС.

С 12 по 18 апреля существенный рост заболеваемости зарегистрировали в Юго-Восточной Азии (+57%) и Западно-Тихоокеанском регионе (+15%). В Европе этот показатель сократился на 3%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Увеличение числа летальных исходов, причиной которых стал COVID-19, зафиксировали на прошедшей неделе в Юго-Восточной Азии (+49%), Восточном Средиземноморье (+23%) и Африке (+14%).

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала тревожной тенденцию роста уровня заболеваемости и смертности от коронавируса. «Мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами», — добавила она.



Татьяна Демина