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За сутки в России зафиксировали 8 840 случаев заражения коронавирусом

11:19, 23.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России зафиксировали 8 840 случаев заражения коронавирусом
Фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 8 840. Общее количество зараженных увеличилось до 4 744 961, сообщили в оперативном штабе РФ. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 9 407, до 4 371 214 человек. Доля выздоровевших превысила 92,1%.

Умерло за сутки 398 человек. Всего скончался 107 501 пациент. Условная летальность осталась на уровне 2,27%.

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