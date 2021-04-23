Главное о коронавирусе на 23 апреля: туры для переболевших, трехдневный локдаун в Турции

Фото: Максим Платонов

Антипрививочников сравнили с китами-самоубийцами

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19. Всего на 23 апреля в республике зарегистрировано 20 203 случая заражения коронавирусом. Умер за весь период 451 человек.

В Челнах врач сравнила антипрививочников с китами-самоубийцами, которые по непонятным причинам выбрасываются на берег, решая умереть. Она посоветовала людям «включить разум» и сделать прививку от коронавируса.

В Татарстане от коронавируса привились около 715 сотрудников предприятий агропромышленного комплекса, сообщает Минсельхозпрод РТ. Всего планируется привить 2 553 человека.

Фото: Максим Платонов

Туры для переболевших

За последние сутки в России выявили 8 840 новых случаев коронавируса, выздоровели 9 407 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 744 961 человека, а выздоровевших — до 4 371 214 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 398 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 107 501 человек.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что экономика России достигнет докоронавирусного уровня уже в третьем квартале 2021 года. Он уверен, что к концу года Россия выйдет на траекторию устойчивого роста с темпом не менее 3%.

Эпидемиолог Антонина Плоскирева объяснила, почему привившиеся должны сдавать тест на COVID-19. По ее словам, необходимость сдачи ПЦР-теста регламентируется определенными санитарными требованиями, которые не делят людей на тех, кто прошел вакцинацию и кто не прошел.

Роспотребнадзор не выявил в России индийский штамм коронавируса с двумя мутациями E484Q и L452R в S-белке, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру.

Фото: Дмитрий Коротаев / iz.ru

Российские туркомпании подготовили путевки для перенесших COVID-19 в специальные санатории. Обычно это санатории, специализирующиеся на лечении дыхательных путей либо восстановлении сердечно-сосудистой системы.

Пенсионерка из Сургута заболела пневмонией после прививки от COVID-19. Через пять дней после вакцинации она прошла компьютерную томографию, где обнаружилась двусторонняя пневмония — легкие поражены на 20%.

Отравления ядовитой настойкой

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 144 761 922 человека, 3 072 417 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (31 929 599). На второй строчке — Индия (16 263 695), на третьей — Бразилия (14 167 973), на четвертой — Франция (5 469 674). Россия занимает пятое место (4 682 573, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (570 345). За ними следуют Бразилия (383 502), Мексика (214 095), Индия (186 920) и Великобритания (127 597).



Индия установила рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки. Как сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав страны, за сутки в Индии выявили почти 315 тысяч заболевших. Предыдущий рекорд был установлен в США в январе, тогда прирост заболевших составил 297 тысяч человек. Власти страны критикуют за то, что не стали запрещать фестиваль с омовением в реке, в котором обычно принимают участие миллионы людей.

Фото: aa.com.tr

Канада приостановила авиасообщение с Индией и Пакистаном. Запрет вводится на срок 30 дней.

Узбекистан получил первую партию российской вакцины «Спутник V». На первом этапе прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники.

Ученые Великобритании и Швейцарии раскрыли, как коронавирус поражает мозг человека. Нейроны не гибнут, однако инфекция провоцирует воспалительные реакции, которые могут вызывать неврологические симптомы.

Власти Японии собираются снова ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио, а также западных префектурах Осака, Киото и Хего. Владельцев баров попросят приостановить работу, также будет введен запрет на проведение массовых мероприятий.

Фото: aa.com.tr

В Турции введен трехдневный локдаун. Во время действия комендантского часа граждане Турции могут покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек с 10.00 до 17.00, визитов к врачам и выгула собак.



В Киргизии зафиксирована серия отравлений ядовитым иссык-кульским корнем, который ранее президент Киргизии Садыр Жапаров на своей странице в Facebook рекомендовал как эффективное лекарство на ранних стадиях коронавируса. В отделение токсикологии Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии в тяжелом состоянии поступила семейная пара и еще один человек в крайне тяжелом состоянии.

В Великобритании зафиксировали 32 случая смерти от тромбов после вакцины AstraZeneca. Еще 168 человек пострадали.

Ольга Плешкова