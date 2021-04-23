Руководителя наркологической клиники Казани задержали за контрабанду запрещенных средств

Сотрудники Татарстанской таможни пресекли канал поставки наркотиков из Испании, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что при получении международного почтового отправления задержан руководитель одной из наркологических клиник Казани и его подчиненная. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Татарстанской таможни совместно c УФСБ России по РТ обнаружили внутри посылки наркотические средства.

Эксперты выявили наркотическое средство — тетрагидроканнабинол. Он включен в список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в РФ запрещен.

Татарстанская таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств».

В настоящее время проводятся следственные действия.

Ранее в Казани задержали 36-летнюю местную жительницу в момент получения редкого наркотика, заказанного на одном из сайтов в Перу. Оперативно-разыскные мероприятия проводили сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Татарстанской таможни и сотрудники Казанского линейного УВД на транспорте.

Алексей Нечаев