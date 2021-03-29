В Казани задержали женщину, которая заказала редкий наркотик из Перу — ей грозит пожизненное лишение свободы

В Казани задержали 36-летнюю местную жительницу в момент получения редкого наркотика, заказанного на одном из сайтов в Перу. Оперативно-разыскные мероприятия проводили сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Татарстанской таможни и сотрудники Казанского линейного УВД на транспорте.

Внутри посылки находилось более 1,5 килограмма наркотических средств: диметилтриптамин — 836,35 гр. и 1-метил-7-метокси-9Н-пиридо (3,4-b) индол (гармин) — 846,75 гр. Это подтверждено экспертизой.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Наркотик, известный как аяуаска — «лиана мертвых», — достаточно редкий. В его состав входят растения с содержанием диметилтриптамина (DMT): Psychotria viridis или Diplopterys cabrerana. В России DMT классифицируется как нелегальное средство и находится под запретом. Он помещен в Список I — самую строгую категорию веществ.

В отношении жительницы Казани таможня возбудила уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических веществ» (ч. 4 п. «б» ст. 229.1 УК РФ) по факту незаконного перемещения через государственную границу РФ наркотических средств в особо крупном размере. По этой статье предусматривается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

В начале марта автоинспекторы на стационарном посту «Малиновка» в Верхнеуслонском районе Татарстана остановили автомобиль, двигающийся в сторону Казани со стороны Москвы, для проверки документов. При досмотре автомобиля под задним сиденьем с левой стороны обнаружили два свертка с мефедроном.



Татьяна Леухина