Число вакансий в Казани за год увеличилось более чем на 50%

По итогам первого квартала 2021 года число вакансий в Казани увеличилось на 54% по сравнению с аналогичным «допандемийным» периодом прошлого года. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе «Авито».

Лидируют по предложению такие группы профессий, как «Консультирование» (+116%), «ЖКХ», «Эксплуатация» (+97%), «Без опыта», «Студенты» (+94%).

По состоянию на 21 апреля в органах службы занятости населения Татарстана зарегистрировано 24 293 нетрудоустроенных. в РТ предлагается 45 931 вакансий, 3 370 из них работодатели представили за прошедшую неделю. Коэффициент напряженности на рынке труда в республике на 21 апреля условно составил 0,53 чел. на одну вакансию.



Сегодня аналитики сообщили, что за год количество вакансий с зарплатой больше 300 тысяч рублей выросло в Татарстане почти в три раза — с начала года в республике было открыто больше 300 вакансий. Чаще всего в числе самых высокооплачиваемых вакансий оказывались предложения для ИТ-специалистов, представителей сферы продаж, строительства, недвижимости.

