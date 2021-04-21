За неделю количество безработных в Татарстане сократилось более чем на 1 тыс. человек

За неделю в Татарстане количество официально безработных граждан сократилось на 1 048 человек. По состоянию на 21 апреля в республике в органах службы занятости населения зарегистрировано 24 293 нетрудоустроенных.

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 1,20% от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Снижение числа безработных за прошедшую неделю зафиксировали в большинстве моногородов республики. Так, в Набережных Челнах за неделю стало на 166 безработных меньше — 2 107 человек. Увеличилось число нетрудоустроенных в Чистополе (+16) и Камских Полянах (+9).

В Нижнекамске по состоянию на 21 апреля зарегистрировано 1 488 нетрудоустроенных, в Елабуге — 565, в Зеленодольске — 500, в Менделеевске — 69 .

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На сегодняшний день в Татарстане в органах службы занятости предлагается 45 931 вакансия. 3 370 из них работодатели представили за прошедшую неделю.



Коэффициент напряженности на рынке труда в республике на 21 апреля условно составил 0,53 чел. на одну вакансию, уточнили в Минтруда РТ.

В России за прошедший месяц количество официально безработных граждан сократилось почти на 300 тыс. человек. По данным Минтруда РФ, по состоянию на 20 апреля в стране зарегистрированы 1,63 млн нетрудоустроенных.

Татьяна Демина