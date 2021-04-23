В Татарстане в три раза выросло количество вакансий с зарплатой больше 300 тысяч рублей

Аналитики выяснили, что за год количество вакансий с зарплатой больше 300 тысяч рублей выросло в Татарстане почти в три раза. Об этом сообщает сайт для поиска работы и сотрудников hh.ru.

С начала года в Татарстане было открыто больше 300 вакансий, предлагающих заработную плату от 300 тысяч рублей. Еще год назад за этот же период было открыто почти в три раза меньше подобных предложений.

Чаще всего в числе самых высокооплачиваемых вакансий оказывались предложения для ИТ-специалистов, представителей сферы продаж, строительства, недвижимости. При этом вакансии для руководителей не вошли в топ-3 профобластей по количеству высокооплачиваемых предложений.

Фото: kzn.ru

Треть вакансий с заработком от 300 тысяч рублей подразумевает наличие стажа у соискателей от трех до шести лет, еще треть — от одного года до трех лет. Каждая четвертая вакансия позволяет кандидатам работать удаленно.



Ранее сообщалось, что уровень безработицы в Татарстане опустился до 1,25%.

Ольга Плешкова