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В Татарстане в три раза выросло количество вакансий с зарплатой больше 300 тысяч рублей

11:55, 23.04.2021 2
В Татарстане в три раза выросло количество вакансий с зарплатой больше 300 тысяч рублей
Фото: kzn.ru

Аналитики выяснили, что за год количество вакансий с зарплатой больше 300 тысяч рублей выросло в Татарстане почти в три раза. Об этом сообщает сайт для поиска работы и сотрудников hh.ru.

С начала года в Татарстане было открыто больше 300 вакансий, предлагающих заработную плату от 300 тысяч рублей. Еще год назад за этот же период было открыто почти в три раза меньше подобных предложений.

Чаще всего в числе самых высокооплачиваемых вакансий оказывались предложения для ИТ-специалистов, представителей сферы продаж, строительства, недвижимости. При этом вакансии для руководителей не вошли в топ-3 профобластей по количеству высокооплачиваемых предложений.

Фото: kzn.ru

Треть вакансий с заработком от 300 тысяч рублей подразумевает наличие стажа у соискателей от трех до шести лет, еще треть — от одного года до трех лет. Каждая четвертая вакансия позволяет кандидатам работать удаленно.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в Татарстане опустился до 1,25%.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 23 апр
    через год будет 600, как раз выйдем на сверхзвуковые темпы
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    Анонимно 23 апр
    ага, жаль что только фотошопе
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