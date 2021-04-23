В Зеленодольске стажер задержала жителей Кирова, подозреваемых в серии краж

В Зеленодольске задержаны жители на улице Кирова 19 и 18 года, подозреваемые в серии краж из магазинов. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Татарстана.

На подозрительных молодых людей обратила внимание стажер отдела дознания ОМВД России по Зеленодольскому району. Она заметила их с большой сумкой на рынке, где они предлагали товар по заниженной цене. Когда молодые люди направились к выходам, она последовала за ними, позвонив сотрудникам патрульно-постовой службы полиции.

Молодые люди зашли в магазин в поисках терминала. Пока они были заняты переводом, стажер попросила сотрудника службы безопасности заблокировать дверь, тем самым удержала молодых людей до приезда полицейских.

Отдел дознания возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, ст. 158 УК РФ «Кража». Молодые люди признались в преступлении и объяснили, что они приехали к другу, а денег у них не было. Они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в Татарстане мужчина получил год условно за кражу из пункта металлопроката.

Ольга Плешкова