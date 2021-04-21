В Татарстане мужчина получил год условно за кражу из пункта металлопроката

В Мамадышском районе Татарстана осудили 30-леного местного жителя за кражу металлолома в пункте металлопроката. Об этом рассказали в прокуратуре Татарстана.

Следствие установило, что 17 февраля подсудимый незаконно проник на территорию пункта металлопроката, где похитил металлический лист, надеясь сдать его в пункт приема металлолома. В результате предприятию причинен ущерб на сумму более 10 тысяч рублей.

Свою вину мужчина полностью признал. Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.

Ранее полиция задержала 36-летнюю жительницу Казани по подозрению в краже восьми почтовых ящиков из подъезда одного из домов по улице Железнодорожников. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.



Ольга Плешкова