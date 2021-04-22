Суд оштрафовал еще по пяти материалам в отношении участников акции в поддержку Навального в Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

Вахитовский суд Казани назначил новые штрафы участникам несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По четырем материалам по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) суд назначил штрафы в размере 10 тыс. рублей, по одному — 5 тыс. рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Вахитовского суда Казани.

Напомним, сегодня суд уже арестовал двух участников несанкционированного митинга. Одному их них назначили административный арест на восемь суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении), другому — трое суток по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Всего по состоянию на 18.11 по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ Вахитовский суд Казани наложил штрафы по 10 тыс. рублей по шести материалам; по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ штрафы в 10 тыс. рублей наложены по девяти материалам, в 5 тыс. рублей — по двум.

Материалы по задержанным на вчерашней несогласованной акции рассматривались сегодня и в других судах Казани. О назначенных в них наказаниях участникам митинга на сообщалось.

По данным проекта «ОВД-Инфо» на 17.00, вчера в Казани на акции задержали 70 человек. Ранее их число оценивалось в 66 человек.

Ранее сообщалось, что в Вахитовский райсуд Казани поступило 23 материала по задержанным на незаконном митинге.

21 апреля по всей России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. По данным МВД, в них участвовали 14,4 тыс. человек. Самые многочисленные акции прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Там вышли 6 тыс. и 4,5 тыс. человек соответственно.