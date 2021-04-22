Лукашенко: Москва и Минск должны усилить оборону Союзного государства

Москве и Минску нужно усиливать сотрудничество по вопросам безопасности и обороны Союзного государства. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Но есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать просто, в том числе и безопасность, в том числе и оборона в нашем Союзном государстве. Хотя, в общем-то, наверное, пока справляемся. И справимся, лучше я правильно скажу. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойным и жить дружно», — цитирует слова Лукашенко пресс-служба российского лидера.

Путин отметил, что сейчас страны неплохо работают по линии кооперации спецслужб.

«Работа в целом идет неплохо, по всем направлениям команды наши работают весьма эффективно, имею в виду и правительственную команду, и команду по линии Администрации, но теперь, как видим, и по линии специальных служб», — заявил президент РФ.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании людей, которые готовили военный переворот в Белоруссии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Переворот планировали провести 9 мая.



Алексей Нечаев