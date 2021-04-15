Татарстанцам рассказали, как легально приготовить шашлык на природе

Фото: Олег Тихонов (архив)

В ГУ МЧС России по Татарстану дали инструкцию, как приготовить пищу на природе и не получить за это штраф: необходимо придерживаться правил разведения открытого огня и использования мангала.

Перед готовкой пищи на костре следует вырыть яму глубиной не менее 30 см и диаметром до одного метра. Разведение открытого огня допускается на расстоянии не менее 50 метров до ближайшей постройки, не менее 100 метров до хвойных и не менее 30 метров до лиственных деревьев. Территорию пикника необходимо освободить от мусора и сухой травы, а по периметру прокопать землю.

Металлические емкости для приготовления еды на открытом огне могут находиться в пяти метрах от жилых строений, сообщил на пресс-конференции замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин. Территорию необходимо расчистить в радиусе двух метров.

Рядом с местом приготовления пищи необходимо иметь огнетушитель или воду, также запрещено отлучаться от огня. После окончания готовки огонь необходимо потушить (водой, песком или землей).

Фото: Олег Тихонов (архив)

Перед приготовлением шашлыка в местах общего пользования следует ознакомиться с документацией для конкретного района, добавил Трущин.

Напомним, с 15 апреля Татарстане официально начинается пожароопасный сезон. С 29 апреля по 10 мая работники сферы лесного хозяйства, полиции и других ведомств будут патрулировать места массового отдыха людей на территориях, прилегающих к лесным массивам.

Татьяна Демина