Moody’s: в России рост цен на недвижимость может увеличить долговую нагрузку ипотечных заемщиков

По прогнозу Международного рейтингового агентства Moody’s, в России может вырасти долговая нагрузка заемщиков по вновь выданным ипотечным кредитам. В организации считают, что это произойдет при условии роста цен на недвижимость и низком уровне реальных доходов населения.

Moody’s также прогнозирует замедление роста ипотечного кредитования после завершения программы льготного кредитования под 6,5%. По оценке агентства, в 2021 году он опустится до 15% после 21% в 2020 году.

Доступность жилья для россиян ухудшается в связи с увеличением разрыва между доходами граждан и ценами на рынке недвижимости. По оценке Moody’s, этот процесс создает кредитные риски для банков в секторе ипотеки.

В агентстве также предупредили, что на замедление роста ипотечного портфеля может повлиять повышение в 2021 году Центральным банком России ключевой ставки, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что во многих регионах страны стремительно растет стоимость жилья. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что цены на недвижимость формируются под влиянием нескольких факторов: увеличения стоимости строительных материалов, нехватки рабочих. Повлияли на цены также льготная ипотека, пандемия коронавируса и переход на проектное финансирование.

Татьяна Демина