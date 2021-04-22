В суд поступили первые три материала по задержанным на митинге в Казани

В Вахитовский районный суд Казани поступили первые три материала по задержанным на прошедшем несанкционированном митинге. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что, по данным МВД России, вчера на несанкционированную акцию в России вышли около 14,4 тысячи человек.

По данным проекта «ОВД-Инфо» на 17.00, в Казани на акции задержали 70 человек. Ранее их число оценивалось в 66 человек.



Ольга Плешкова