В суд поступили первые три материала по задержанным на митинге в Казани
В Вахитовский районный суд Казани поступили первые три материала по задержанным на прошедшем несанкционированном митинге. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, что, по данным МВД России, вчера на несанкционированную акцию в России вышли около 14,4 тысячи человек.
По данным проекта «ОВД-Инфо» на 17.00, в Казани на акции задержали 70 человек. Ранее их число оценивалось в 66 человек.
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