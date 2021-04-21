В Казани арестовали сторонника Навального

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В Казани Вахитовский районный суд арестовал сторонника Навального Андрея Бояршинова на 20 суток. Его признали виновным в повторном нарушении законодательства о митингах, сообщила пресс-служба суда.

«Апология протеста» сообщает, что Бояршинов выложил анонс несогласованной акции протеста в сети «ВКонтакте». Пост с призывом участвовать в митинге сотрудники Центра «Э» обнаружили 20 апреля. Накануне вечером его задержали и доставили в отделение полиции.

Ранее в Набережных Челнах вынесли приговор по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам. Это стало первым уголовным делом в России, заведенным после январских несанкционированных митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального.