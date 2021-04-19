В Челнах вынесли приговор по первому в России делу после январских акции в поддержку Навального

В Набережных Челнах вынесли приговор по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам. Это стало первым уголовным делом в России, заведенным после январских несанкционированных митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Челнинца признали виновным в призывах к массовым беспорядкам и приговорили к ограничению свободы сроком на шесть месяцев. Мужчине запрещается посещать места проведения массовых мероприятий. Ему следует один раз в месяц отмечаться в филиале УФСИН по РТ по Автозаводскому району, не изменять место жительства, работы и учебы. Выезжать за пределы города также нельзя, пишет chelny-biz.ru.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уголовное дело возбудили по факту распространения призывов к массовым беспорядкам на несогласованной уличной акции 23 января.



В марте Следком сообщал, что 26-летний челнинец нашел в интернете текст, который призывал к агрессивному поведению толпы, массовым беспорядкам и оказанию вооруженного сопротивления представителям власти, скопировал его себе в телефон и разместил 20 января в комментариях одной из челнинских групп в соцсети.

Татьяна Леухина